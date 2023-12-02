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نتنياهو: القتال مستمر ووجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكرى

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:01 م
نتنياهو: القتال مستمر ووجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكرى نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم استعادة 110 من المحتجزين كانوا لدى حماس، مضيفا أن القتال مستمر ووجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكري.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه كانت لنا مفاوضات صعبة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، مضيفا: ضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد، مشيرا إلى أنه إذا ارتكب حزب الله خطأ فسيخرب لبنان بيديه.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سنبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ المحتجزين، مؤكدا ان قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة سقط في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأوضح أنه أكد أثناء الهدنة أن الحرب في غزة سوف تتجدد وبقوة، وكما أصدرنا تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في غزة.

 

 







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