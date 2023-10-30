موقع عبري: نتنياهو دُمية تديره زوجته وفاشل يجب عزله

كتب عبد الوهاب الجندى

هاجم موقع "والا" العبري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو وحمله اللوم فشل الاحتلال على ما جرى في 7 أكتوبر الجاري، وطالب الموقع في افتتاحيته نتنياهو بالرحيل وترك منصبه، قائلا: إن بنيامين نتنياهو "دمية من خِرَق تديرها زوجته".

وقال الموقع في الافتتاحية: "لا نستطيع أن نتحمل نتنياهو في رئاسة البلاد في هذا الوقت نتنياهو هو ببساطة غير مؤهل، نعم إسرائيل في حالة حرب.. لكن ليس لديها رئيس وزراء".

وأضاف، أن الشخص الذي يرتدي القميص الأسود والذي يواصل ترديد الشعارات من ملقنه ليس رئيس وزراء، وإنما "صورة ظل أو رسم توضيحي أو فزاعة محشوة بالخرق تلعب دور رئيس الوزراء.. هذه الحقيقة تكشفت لنا مؤخرا في جنح: بنيامين نتنياهو غير مؤهل".

وتابع: "إنه لا يتمتع باللياقة البدنية، وليس مؤهلا من الناحية العقلية، وهو فاقد للأهلية الأخلاقية، وعليه إخلاء مقعده قبل مضي ولو دقيقة واحدة".

وبيّن "والا" العبري أن المقاتلين متواجدون في غزّة.. المشكلة هي أن المقاتلين في غزة يعرفون أيضا أن رئيس الوزراء ينشغل، في أثناء قتالهم، بتشويه سمعة قادتهم تحت جنح الليل. الرجل، الذي كان ينبغي عليه منذ فترة طويلة أن يتحمل مسؤولية ما حدث هنا، في مناوبته، منخرط في إلقاء ذات المسؤولية على الجميع وتشغيل آلة السم القذرة الخاصة به كما لو كنّا في حملة انتخابية".

وطالب الموقع أعضاء حزب الليكود بحسم هذه المسألة، وقال: "على 5 أشخاص شجعان من الليكود أن يقفوا وقفة رجل واحد ويجتمعوا بنتنياهو. وبمجرد أن يكون هناك خمسة، سيكون هناك أيضا 10. ثم 20. عليهم أن يقولوا له: بيبي، لقد انتهى الأمر. ثمة بلد هنا، أنت عبء على رقبته. دع الليكود يقرر من سيحل محلك مؤقتا. ويحال (نتنياهو) إلى التقاعد".