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نتنياهو عن مقتل قائد اللواء الجنوبى في فرقة غزة: خبر محزن للغاية

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:54 م
نتنياهو عن مقتل قائد اللواء الجنوبى في فرقة غزة: خبر محزن للغاية نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وصلتنا أخبار محزنة للغاية وهي أن العقيد أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر"، وذلك في مؤتمر صحفي.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذته الفصائل الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس" إن "العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قتل في 7 أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة."

وأشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله.

 







نتنياهو

قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

غزة

اسرائيل

الحرب على غزة



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