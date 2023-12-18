اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:33 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ10.5 جنيه

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ10.5 جنيه أسعار الخضراوات والفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:-
 
-الطماطم بـ 10.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 21 جنيها.
 
‏-البصل الأبيض بـ 20 جنيها.
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 20 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13 جنيها .
 
بطاطا بـ10 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها.
 
-جوافة بـ 21 جنيها.
 
يوسفى بلدى 13.5 جنيه 
 
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
 






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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