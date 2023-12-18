توجيه سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة فى أحياء الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 4 سيارات نقل كل سيارة محملة 5 طن سكر لتباع للمواطنين بسعر27 جنيها، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتفعيلا لمبادرة دولة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.
وتم توجيه السيارات للأحياء الآتية : حى منتزة ثان أمام الحى وحى وسط أمام الحى ، وحى غرب بشائر الخير 1,2,3,5، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا والتى تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف رؤساء الأحياء.
ولاقى هذا العمل استحسان المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحاما، لتوفير السلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة