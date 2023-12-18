توجيه سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة فى أحياء الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

وتم توجيه السيارات للأحياء الآتية : حى منتزة ثان أمام الحى وحى وسط أمام الحى ، وحى غرب بشائر الخير 1,2,3,5، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا والتى تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف رؤساء الأحياء.

ولاقى هذا العمل استحسان المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحاما، لتوفير السلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائى