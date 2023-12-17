أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وشبورة وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 14

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الاثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء فى الشيخ نواف الأحمد

إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا فى مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية غدا

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم غدًا الاثنين والموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية. مدبولى يتابع ملفات تخصيص الأراضى للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار. أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس ونتابع التوترات بالبحر الأحمر قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الأحد، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرا في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

الإسكان تبدأ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

تأكيدا لما نشره اليوم السابع، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

التأمينات: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه بدلا من 1105 أول يناير

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه اعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720. وزارة التموين تطرح عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيها بمنافذها طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث يتم طرح عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيها، بجانب أيضا طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها، وطرح منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة. صحف الكويت تبرز نعى الرئيس السيسي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم الأحد، تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص تعازيه في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، وتأكيد الرئيس السيسي أن الأمير الراحل كان داعما لأمتيه العربية والإسلامية حريصا على شؤونهما حكيما في قيادته. الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم تركيا واليمن والدنمارك تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى جمهورية مصر العربية. رئيس حماية المستهلك: أزمة السكر مفتعلة.. وننتج 85% من استهلاكنا أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع السكر تابعين للدولة، وبالتالي فإنه لا يوجد أزمة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت حجب كثير لسلعة السكر، وتم مصادرة كافة المضبوطات . وزارة الصحة تكشف تطوير 6 مستشفيات كبرى بتكلفة 1.2 مليار جنيه كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة تطوير المستشفيات فى 27 محافظة بالجمهورية، مؤكدة أنها نجحت فى إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية. أمير الكويت يودع الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالدموع ودع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالدموع الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح؛ الذى وافته المنية أمس السبت، حيث تقدم صفوف المصلين على جثمان الفقيد أثناء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح . الصحة الفلسطينية: 297 شهيدا فى الضفة بينهم 70 طفلا منذ 7 أكتوبر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 297 شهيدا في الضفة بينهم 70 طفلا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

"الأرصاد": البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة المقبل قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنّ البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى أن ذروة الفصل وانخفاض قيم الحرارة في مصر تكون في شهري يناير وفبراير.

الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي بمونديال الأندية غداً.. صور

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، فى العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التى تجمع الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

انخفاض بالحرارة غدا وشبورة وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة