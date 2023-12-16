اليوم السابع
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خبير نقل بحرى: قناة السويس لن تتأثر بتعليق الشركات مرور السفن بالبحر الأحمر

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:35 م
خبير نقل بحرى: قناة السويس لن تتأثر بتعليق الشركات مرور السفن بالبحر الأحمر مداخلة الربان منتصر السكري
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، أن ما يحدث في البحر الأحمر لن يؤدي بنا ولن يتسبب في أي أضرار على القطاع فى مصر، موضحًا أن كمية البضائع التي تتنقل من شرق أسيا عبر قناة السويس ستتجمع بالموانئ وتمر عن طريق قناة السويس، ولن يكون هناك تأثير على الممر الملاحي في مصر.
 
وأوضح "السكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، أنه لن يكون هناك تأثيرًا على مصر إلا من ناحية تأخير تحصيل الإيرادات بعد حل مشكلة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الأعمال العسكرية في البحر الأحمر سترفع من تكلفة شركات التأمين على السفن، منوهًا إلى أن التأثير سيكون لحظي، ثم تعود الأمور لطبيعتها خلال أسبوعين.
 






منتصر السكري

البحر الاحمر

قناة السويس

شركات الشحن




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