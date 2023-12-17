إتمام مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد (صور)

انتهت منذ قليل مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح ووارى جثمانه الثرى فى مقبرة الصليبيخات، وكان فى وداعه إلى مثواه الأخير أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جثمان الراحل فى شوارع الكويت
وعقب انتهاء مراسم الدفن تلقى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح العزاء من أسرة الصباح ومن كافة المعزين بمقر المقابر بعد دفن الجثمان.
صلاة الجنازة ع أمير الكويت
وشهد مراسم دفن الفقيد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون ولفيف من أسرة آل صباح وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكبار رجال الدولة بالكويت.
وكان المصلون من أسرة آل صباح، قد أدوا صلاة الجنازة صباحا، على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح يتقدمهم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.
جانب من جنازة الراحل
وقامت إدارة شؤون الجنائز بإنهاء كافة التحضيرات والترتيبات الخاصة لاحتضان أرض الكويت جثمان فقيدها أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأكدت أنه تم تأمين وتنظيم عملية نقل جثمان فقيد الكويت بعد أداء صلاة الجنازة كما تم التنسيق كذلك مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة واتخاذ الترتيبات الخاصة بمسار نقل جثمان فقيد الكويت وخطة إغلاق بعض المداخل بما لا يؤثر على سير العمل في المقبرة لاستقبال الجنائز اليومية.
جانب من الجنازة
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