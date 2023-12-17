اليوم السابع
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إطلاق مبادرة "صديق المستهلك" اليوم لحل شكاوى السلع المعمرة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:00 ص
إطلاق مبادرة "صديق المستهلك" اليوم لحل شكاوى السلع المعمرة جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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يطلق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز  اليوم الأحد مبادرة "صديق المستهلك "،بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه  الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة .

على جانب آخر ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999  ، كما يُهيب  الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

 

 

 







حماية المستهلك

مبادرة صديق المستهلك

جهاز حماية المستهلك

مبادرة جهاز حماية المستهلك

صديق المستهلك

شكاوى المواطنين




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