محافظة القاهرة تنكس أعلامها حدادا على أمير الكويت الراحل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وشيعت صباح اليوم الأحد، جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق بحضور أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح ولفيف من أسرة ال صباح ورجال الدولة بالكويت .