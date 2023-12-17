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طقس اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:00 ص
طقس اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة الطقس - شبورة
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.
 
ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وحالة البحرين البحر المتوسط : معتدل ارتفاع الموج ( 2.25:1.5 متر)، والبحر الأحمر: خفيف معتدل وارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.
 
 
 
 






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