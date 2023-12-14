أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تحدد مواعيد امتحان الترم الأول للثانوى العام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تحدد الطلاب المسموح لهم أداء الامتحان ورقيا للأول والثانى الثانوى
وزارة التعليم تحدد مواعيد وآليات عقد امتحان الثانوى العام للترم الأول
البيئة: مصر تستضيف اجتماع الأطراف لاتفاقية برشلونة 2025
البيئة: قريبا "الشعاب المرجانية" بالبحر الأحمر تحت مظلة الحماية الطبيعية
وزارة النقل توجه رسالة للأطفال: لا تقذفوا القطارات بالحجارة
وزيرة البيئة تكشف 3 مهارات لنجاح المفاوض الشاطر فى جلسات بالساعات
وزيرة البيئة: التراث المعرفى للمواطنين أفضل الطرق للمواجهة والتكيف مع المناخ
الصحة توجه بتعاقد مستشفى مبرة المعادى مع استشاريين فى مختلف التخصصات
وزارة العمل تعلن 795 فرصة عمل بالجيزة برواتب تبدأ من 3000 جنيه
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