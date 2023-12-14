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أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تحدد مواعيد امتحان الترم الأول للثانوى العام

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تحدد مواعيد امتحان الترم الأول للثانوى العام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
التعليم تحدد الطلاب المسموح لهم أداء الامتحان ورقيا للأول والثانى الثانوى
 
وزارة التعليم تحدد مواعيد وآليات عقد امتحان الثانوى العام للترم الأول
 
البيئة: مصر تستضيف اجتماع الأطراف لاتفاقية برشلونة 2025
 
البيئة: قريبا "الشعاب المرجانية" بالبحر الأحمر تحت مظلة الحماية الطبيعية
 
وزارة النقل توجه رسالة للأطفال: لا تقذفوا القطارات بالحجارة
 
وزيرة البيئة تكشف 3 مهارات لنجاح المفاوض الشاطر فى جلسات بالساعات
 
وزيرة البيئة: التراث المعرفى للمواطنين أفضل الطرق للمواجهة والتكيف مع المناخ
 

 







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