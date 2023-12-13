وزيرة البيئة تكشف 3 مهارات لنجاح المفاوض الشاطر فى جلسات بالساعات

كتبت منال العيسوي

لعبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ونظيرها الكندى دورا بارزا فى المفاوضات غير الرسمية فى المناخ قبل وخلال انعقاد قمة المناخ بدبى التى عقدت لمدة فاقت الثلاثة أشهر، لم تكن هذه المهمة سهلة على الإطلاق، وإنما كان لها سر فى النجاح.

كشفت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن مهارات المفاوض الشاطر الذى قد يجلس بالساعات فى عدد من الجلسات، قائلة:" هناك 3 مهارات هامة لابد أن يتحلى بها القائد المشترك لتسيير المفاوضات، ومنها أولا الصبر للجلوس في مشاورات تمتد لساعات طويلة، وثانيا القدرة على الاستماع لمختلف الأطراف وتفهم وجهة نظرهم، ثالثا تقبل الاختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتى تكون ذات مرجعية مختلفة".

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه المهارات الثلاثة تتطلب أن يكون أيضا مدير المشاورات أكثر انفتاحا وقدرة على استيعاب الرؤى المختلفة.

جدير بالذكر أن ستيفين جيلبولو، شريك وزيرة البيئة فى المفاوضات ووصفها خلال جلسة استعراض إنجازات المشاورات المشتركة بينهم من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، قائلا:" إن وزيرة البيئة المصرية تتمتع بنظرة مختلفة كامرأة، تأتي من دولة نامية، مما يجعلها أكثر انفتاحا على الاحتياجات الحقيقية للدول النامية والمتضررة، ولديها قدرة كبيرة على فهم موقف الآخرين.