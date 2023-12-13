البيئة: قريبا "الشعاب المرجانية" بالبحر الأحمر تحت مظلة الحماية الطبيعية

كتبت منال العيسوي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بوضع كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمصر، التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية تحت مظلة الحماية الطبيعية، حيث إن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تعتبر من أكثر الشعاب مرونة وتكيفاً مع التغيرات المناخية، وأنها تعتبر بمثابة جوهرة طبيعية للأجيال القادمة

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنه تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمقاييس الخاصة بذلك، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال 6 أشهر ، وسيتم الإعلان الرسمى عنه، الأمر الذى يدعم الرؤية المصرية، فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

جدير بالذكر أن مصر انضمت لاتفاقية التنوع البيولوجى قبل عام 2018 ، واستضافت مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى COP14، كما ساهمت فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى 2020 بمونتريال العام الماضى ، وتبذل مصر جهود مكثفة لتأكيد الإرتباط بين موضوعات التنوع البيولوجى وتغير المناخ .