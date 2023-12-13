وزارة النقل توجه رسالة للأطفال: لا تقذفوا القطارات بالحجارة

كتب سيد الخلفاوى

وجهت وزارة النقل ، رسالة للأطفال تناشدهم فيها بعدم إلقاء الحجارة تجاه القطارات أثناء مسيرها يوميا، مطالبة المواطنين، بالمساهمة فى التوعية للأطفال للحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين ، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى.

وأكدت وزارة النقل أن هذة الظاهرة تعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.