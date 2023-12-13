وزير الزراعة: حصر دقيق للمساحات المنزرعة بمحصول القمح

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد.

يأتى ذلك فى إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى العمل على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوى المعتمدة مع توفير الدعم الفنى والإرشادى لكافة المزارعين.

ووجه وزير الزراعة بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظين وجميع أجهزة الوزارة المعنية وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.

ووجه وزير الزراعة بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنيه للاردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى إنتاجية وتسهم في ترشيد استخدام المياه.