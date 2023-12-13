التعليم تحدد الطلاب المسموح لهم أداء الامتحان ورقيا للأول والثانى الثانوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل سيمتحنوا ورقيًا فى جميع المواد بامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه فى ضوء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى العام يتم عقد الامتحانات وفق آليات محددة كالتالى:-

- يتم إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقًا لما مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات فى 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024، ويتم عمل امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى بالإدارة وفقًا للكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى 21 نوفمبر 2022 على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ويتم أداء الامتحانات على النحو التالى :-

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونيًا 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.