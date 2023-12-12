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وزير الرى بعد الإدلاء بصوته بانتخابات الرئاسة: شعب مصر لا يتأخر عن نداء الوجب

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:05 م
وزير الرى بعد الإدلاء بصوته بانتخابات الرئاسة: شعب مصر لا يتأخر عن نداء الوجب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أدلى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فور عودته لأرض الوطن بعد المشاركة فى فعاليات مؤتمر COP28.
 
وأكد سويلم على حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر واجب وطني وحق دستوري لجميع المصريين، معرباً عن تقديره للحس الوطني للمواطنين الذين حرصوا على الاصطفاف أمام مختلف اللجان لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب الوطنى، مؤكداً ما يعكسه ذلك المشهد الرائع من صدى دولي لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.
 
وثمن سويلم دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية فى ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية وتوفير كافة ضمانات النجاح لهذا الحدث الديمقراطي البارز، مشيداً بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم وخروج الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.






وزير الرى

الإنتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للإنتخابات

اليوم السابع بلس



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