متطوعو حياة كريمة بالغربية يشاركون بحث المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

شارك عدد كبير من الشباب من متطوعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية، في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وتجمع شباب الحملة الرئاسية، أمام عدد من اللجان، حاملين بنرات المبادرة، لتشجيع الناخبين على المشاركة في الاستحقاق الدستورى في يومه الثالث والاخير.

وشهدت اللجان مشاركة فعالة وايجابية من عدد كبير من الشباب والعمال على اللجان حرصا منهم على الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.