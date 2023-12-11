الرى: مذكرة تفاهم بين مصر والمغرب فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية

كتبت أسماء نصار

وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و نزار بركة وزير المياه بالمملكة المغربية "مذكرة تفاهم بين مصر و المغرب في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية" .

ووجه سويلم الشكر لنظيره المغربى لإنضمام دولة المغرب لمبادرة AWARe ، متوجهاً بالدعوة له لتنفيذ المشروعات فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين مثل مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء وإعادة إستخدام المياه وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات .

قال سويلم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية ، وإرساء علاقات تعاون قائمة على أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد .

وتشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول ، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية ، وتنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية ، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم فى مجال استخدام وتنمية الموارد المائية ، وتطوير تقنيات تحلية المياه .

كما تشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات مثل ( تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول وتصميم المنشآت المائية ومعالجة مياه الصرف الزراعي والتكيف مع تغير المناخ وتحلية المياه - تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية في مجالات التعاون ذات الصلة - تنظيم دورات تدريبية وتبادل الزيارات الدراسية للمتخصصين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية - تبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه والتي تعقد في كلا البلدين ) .

كما تتضمن مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة من الطرفين المصري والمغربي لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها ، على أن تعقد اللجنة إجتماعات دورية نصف سنوية ترفع تقريرها السنوى الوزراء المعنيين بالبلدين ، على أن تقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذى كل سنتين فى إطار مذكرة التفاهم ، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية ، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون .