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وزارة التموين تبدأ غدا صرف إضافة 2 كيلو سكر بكل بطاقة تموينية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:00 ص
وزارة التموين تبدأ غدا صرف إضافة 2 كيلو سكر بكل بطاقة تموينية السكر
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الإثنين زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار ضخ سلعة السكر بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وطرحها بسعر 27 جنيها للكيلو ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ،كما تقوم غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة بمتابعة معدلات الضخ.

 

 







وزارة التموين

السكر

سعر السكر

مخزون السكر

طرح السكر ببطاقات التموين

سعر السكر بمنافذ التموين

السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية




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