أسعار السكر على بطاقات التموين بعد زيادة الكميات للمستفيدين.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية خاصة سلعة السكر لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، حيث تبدأ الوزارة اعتبارا من بعد غدا الإثنين زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار السكر ببطاقات التموين بدع زيادة الكميات المطروحة للمستفيدين.

صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل بسعر 27 جنيها للكيلو ويسدد نقدا.

صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو ويسدد نقداً .

استمرار صرف أيضا السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو من قيمة الدعم المخصص للبطاقة .

توفر الوزارة ما يقرب من 30 الف طن سكر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو.

توفير 65 ألف طن سكر على البطاقات بسعر مدعم 12.6 جنيه للكيلو .