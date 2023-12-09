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بشرى لأصحاب بطاقات التموين بزيادة كميات السكر.. اعرف التفاصيل

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:01 م
بشرى لأصحاب بطاقات التموين بزيادة كميات السكر.. اعرف التفاصيل السكر
كتب ـ مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من  بعد غد الإثنين، زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى صرف السكر بالسعر المدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

ويتابع جهاز حماية المستهلك حلقات تداول سلعة السكر بداية من مصانع الإنتاج إلى شركات الجملة في المنافذ المنوطة بطرح سلعة السكر للمواطنين، للتأكد من عدم احتكار السلعة أو طرحها في السوق السوداء حيث تجوب سيارات الضبطية القضائية للجهاز الأسواق بشكل يومي، كذلك التنسيق مع مديريات التموين بكل محافظات الجمهورية من أجل متابعة عمليات الصرف وإرسال تقرير يومي إلى وزارة التموين بشأن كميات السكر المنصرفة من المنافذ يوميا.







وزارة التموين

السكر

سعر السكر

مخزون السكر

طرح السكر ببطاقات التموين

سعر السكر بمنافذ التموين

السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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