وزارة التموين تخاطب شركات منظومة الدعم بإدراج السكر الحر على البطاقات

كتب ـ مدحت وهبة

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركات المنوطة بالنظام الإلكتروني الخاص بمنظومة دعم السلع التموينية، بإدارج السكر الحر على بطاقات التموين على أن يتم بدء الصرف اعتبارا من بعد غد الإثنين، بمعدل 1 كيلو سكر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، و 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً في منافذ الصرف، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر بالسعر المدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

ويأتي ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الكميات المطروحة من سلعة السكر لتلبية احتياجات المواطنين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، كما تقوم الوزارة بمد مخازن الشركات التابعة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع الغذائية .