فيتامين "ك" ضروري لشيخوخة صحية.. كيف تحصل عليه من طعامك؟

كتبت إيناس البنا

مع التقدم فى العمر يحتاج الجميع إلى العناصر الغذائية المختلفة التى تعمل على الحفاظ على صحة العظام، ووفقا لموقع webmd فإن أحد العناصر التي غالبًا ما يتم تجاهلها ولكنها حاسمة للصحة العامة للجسم هو فيتامين K، حيث يلعب دورًا مهمًا في جوانب مختلفة من الصحة العامة مع تقدمنا ​​في السن.

فوائد فيتامين ك للشيخوخة الصحية

دعم صحة العظام مع تقدمنا ​​في العمر، يصبح الحفاظ على عظام قوية ذا أهمية متزايدة، فيتامين K2، على وجه الخصوص، ضروري، يساعد فيتامين K في عملية ربط الكالسيوم وهو أمر ضروري لصحة العظام واللثة.

فيتامين K يضمن توجيه الكالسيوم إلى عظامك بدلاً من تراكمه في الشرايين أو الأنسجة الرخوة، يمكن أن يساعد ذلك في منع حالات مثل هشاشة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور مع تقدمك في العمر.



صحة القلب والأوعية الدموية يساهم فيتامين K أيضًا في صحة القلب من خلال توجيه الكالسيوم إلى العظام، يساعد فيتامين K2 على تقليل تراكم الكالسيوم في الشرايين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



الوظيفة المعرفية وجدت دراسة نشرتها جمعية الزهايمر أن المستويات المنخفضة من فيتامين K ترتبط بالخرف والتدهور المعرفي، واقترحت الدراسة أن الدماغ يحتوي على بروتينات تعتمد على فيتامين K، والتي يعتقد أنها تؤثر على بقاء الخلايا العصبية ووظيفتها.



تأثيرات مضادة للالتهابات

يعد الالتهاب عاملاً شائعًا في العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر. أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية كيف يمنع فيتامين K أنواع الأكسجين التفاعلية وبالتالي يخفف من بعض الالتهابات المزمنة المرتبطة بالشيخوخة، من خلال تقليل الالتهاب، يمكن لفيتامين K أن يقلل من خطر الإصابة بمختلف الحالات المرتبطة بالعمر.



المصادر الغذائية لفيتامين ك لجني فوائد فيتامين K، من الضروري إدراجه في نظامك الغذائي، وهنا بعض المصادر الغذائية لفيتامين ك:

-الخضراوات: البروكلي، البامية، الملفوف، اليقطين، الخس، القرنبيط

-الخضر الورقية: السبانخ

-الأعشاب : البقدونس

-البقوليات: فول الصويا

-المنتجات الحيوانية: البيض

-منتجات الألبان: الجبن، الحليب، الزبادي

-الفواكه: الفراولة، البرقوق، الكيوي، الأفوكادو، التوت الأزرق