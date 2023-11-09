أخبار × 24 ساعة.. مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة التموين: مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار
"التضامن": أطلقنا منصات إلكترونية لدعم التصنيع المحلى ونتبنى التسويق المباشر
متحدث الصحة: نستقبل من 40 إلى 50 مصابا من غزة يوميا والحالات معقدة
وزير الصحة: مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات بالمنطقة
وزير التعليم يصدر قرارا وزريا بشأن منح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقى
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