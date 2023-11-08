اليوم السابع
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وزير النقل يوجه باختيار المنتج المصرى بمشروعات الوزارة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:36 م
وزير النقل يوجه باختيار المنتج المصرى بمشروعات الوزارة وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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وجه الفريق كامل الوزير، بالاستفادة من المنتج المحلى فى مشروعات وزارة النقل، موجها بدراسة تصنيع بوابات التذاكر بمحطات المترو محليا، من خلال عمل شراكات مع المصانع العالمية لتوفيرها فى مصر، مع اختيار الشكل والجودة والسعر الانسب.
 
وتفقد الوزير نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات الدرجة الأولى والثانية، موجها باستخدام النوعيات المصنعة محليا، مع الحرص على الجودة وراحة الراكب.
 
وأكد الوزير أنه حريص على استخدام الخامات المصرية، فى كل الصناعات، مع تفضيل المنتج المصرى عن غيره خاصة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات ومنع الاستيراد، مع العمل على دعم فكرة مشاركة الشركات العالمية للتصنيع المحلى. 
 
وانطلقت، الأحد الماضى 5 نوفمبر فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر "
وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات (2)
وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات 

وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات (5)
وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات 

وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات (7)
وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات

وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات (9)
وزير النقل يتفقد نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات 

 







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