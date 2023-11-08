متحدث الصحة: نستقبل من 40 إلى 50 مصابا من غزة يوميا والحالات معقدة

محمد شعلان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أقصى درجات الدعم الصحي للأشقاء القادمين من غزة، مشيرا إلى تمكن 12 من الأطفال المصابين بالأورام من عبور معبر رفح، وتم استقبالهم من قبل هيئة الاسعاف.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، أن الأطفال الفلسطينيين المصابين بأورام سرطانية تم توزيعهم على المستشفيات المصرية المخصصة لعلاج أورام الاطفال وموجودين ويتلقوا العلاج اللازم، مفيدا بأن حالة الأطفال مستقرة.

وعن متوسط عدد الحالات المصابة التي تدخل من معبر رفح، رد قائلا: "بدأنا من 1 نوفمبر نستقبل الحالات المصابة ومتوسط الحالات يختلف من يوم ليوم ولكن يتراوح من 40 إلى 50، والمعبر مفتوح طوال الوقت ولم يتم غلقه، ويتم استقبال كل المصابين الأشقاء في قطاع غزة".

وتابع: "الحالات الصحية أمورهم فى غاية التعقيد الصحى، وفي مصابين توفوا، وفى مصابين يحتاجوا أطباء أكثر من 5 تخصصات والحالات غاية في الدقة، ولكن بشكل عام الأمور الطبية مستقرة"، مشيرا إلى أن وزير الصحة وجه بأن يكون هناك أكثر من رأى طبي للتعامل مع الحالات ويتم المتابعة من خلال كبار الأطباء.