اليوم السابع
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وزارة العمل: تدريبات مجانية لشباب أسوان على مهن يحتاجها سوق العمل

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:06 م
وزارة العمل: تدريبات مجانية لشباب أسوان على مهن يحتاجها سوق العمل تدريبات مجانية لشباب أسوان
كتبت آية دعبس

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واصلت مديرية عمل محافظة أسوان تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024 عن طريق مركزى التدريب الثابتة والمتنقلة.
 
وجاء في بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم الأربعاء، أن "المديرية" تابعت خلال الساعات الماضية تنفيذ برنامج تدريب مهني مجاني بمركز منطقة المحمودية، لتدريب الشباب على مهن مرتبطة بمجال الطاقة الشمسية، في إطار التعاون برنامج الأغذية العالمي" WFP "، وكذلك تدريب طلاب التعليم الفني المزدوج على مهن "صيانة المحمول وشاشات الكاميرات والمراقبة والريسيفر، في إطار بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم "قطاع التعليم الفني، وأيضا برامج تدريبية على "كهرباء السليسون والسباكة الصحية" بالوحدة التدريبية المُتنقلة بمركز نصر النوبة.
 
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بسرعة إنجاز الهدف من التدريب المهني في "خطة 2023-2024"،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، التي يتم تنفيذها عن طريق الإدارة المركزية للتدريب المهني ،والمديريات في كافة المحافظات،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مُستقبلك".
 
من جانبه، حث فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، شباب المحافظة من الجنسين على سرعة التقديم في دورات التدريب المهني المجانية،موضحاً إلى أنه يمكن الإلتحاق بتلك البرامج المجانية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابت او إدارة بحوث العمالة والتدريب الموجودة بمقر المديرية،لمن هُم فى سن 18 إلى 40 سنة،حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشأت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.
 
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وزارة العمل

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