اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:22 م
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وزير العمل يؤكد على متابعة عمل المفتشين لضمان المساواة بين الجنسين بالمؤسسات

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:12 م
وزير العمل يؤكد على متابعة عمل المفتشين لضمان المساواة بين الجنسين بالمؤسسات ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إفتتاح ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين، تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، افتتحتها منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك على مدار يومين متتاليين، ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يراعى المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع وذلك فى إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل.
 
وتضمنت الورشة يوما تدريبيا لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: القاهرة، والجيزة،والقليوبية،وجنوب وشمال سيناء ، وبورسعيد ، والإسماعيلية ، حول دليل التفتيش ، والتركيز علي مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.
 
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، نقلت تحيات الوزير حسن شحاتة وزير العمل إلى الحضور والمشاركين ، واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين، وحماية المرأة داخل مكان العمل ، كما أثنت على التعاون القائم  بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ومنظمة العمل الدولية وشكرت المنظمة على التعاون المثمر فى مختلف المجالات ، وأشادت بالجهد المبذول من خلال وحدات المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهدافها .
 
كما تقدمت شيرين زايد مدير المشروع بالشكر والتقدير للحضور و أشارت إلى المخرجات التى نتجت عن التعاون بين المشروع ووحدة المساواة بين الجنسين والتى كان أهمها الدليل الارشادى للمساواة بين الجنسين.
 
 






وزارة العمل

المساواة بين الجنسين

حسن شحاتة

منظمة العمل الدولية

تمكين المراة



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