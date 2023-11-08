"التضامن": أطلقنا منصات إلكترونية لدعم التصنيع المحلى ونتبنى التسويق المباشر

الأمير نصرى

قال صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى: "هناك شراكة مع وزارة قطاع الأعمال لزيادة فرص العمل للشباب، وتشجيع الجميع على الإنتاج وأن يكون لهم بصمة وتواجد فى المجتمع".

وأضاف صبرى عبد الحميد خلال لقاءه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة cbc، نجوب المحافظات بصحبة قطاعات الدولة العريضة، وكل واحد فينا يفكر فى فكرة معينة، وتم إطلاق منصات تسويقية إلكترونية، ونعمل على سيستم للتصدير منها منصة "أيادى مصر" فى التنمية المحلية، ومنصة "جسور" بوزارة قطاع الأعمال.

ولفت صبرى عبد الحميد إلى "أننا نتبنى فكر التسويق المباشر من خلال معارضنا داخل وخارج مصر، ونشجع على إقامة المشروعات وأن تكون المرأة أكثر فاعلية، سواء المرأى المعيلة أو فى سن التعليم، موضحا أنه لدينا برنامج قومى لتنمية الطفولة المبكرة".