الجيش الإسرائيلى يعلن تمديد الهدنة المؤقتة فى قطاع غزة

يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة ، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.

وقالت حماس، صباح اليوم، إن الاحتلال رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية.. وذلك رغم تأكيد الحركة أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.

وفيما كثّف الوسطاء جهودهم لتمديد الهدنة قبيل ساعات من انتهائها في الساعة السابعة من صباح الخميس، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، لإجراء محادثات حول زيادة المساعدات المرسلة لقطاع غزة.