اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غضب إسرائيلى ومطالبة بوقف بث مشاهد الود بين حماس وأسراها المفرج عنهم

الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:00 ص
غضب إسرائيلى ومطالبة بوقف بث مشاهد الود بين حماس وأسراها المفرج عنهم الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين - أرشيفية
وكالات

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لا يخفي محللون إسرائيليون غضبهم من مشاهد تبادل "حماس" والأسرى الإسرائيليين التلويح بالأيدي لبعضهم أثناء تسليمهم، خلال عملية التبادل، إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي بثتها "حماس" ونقلتها قنوات إسرائيلية خلال الأيام الماضية، قيام مقاتلي الحركة والأسرى الإسرائيليين بالتلويح بالأيدي لبعضهم في إشارة وداع.

وقد تزامنت هذه المشاهد مع نقل محطات تلفزة إسرائيلية عن الأهالي قولهم "إن ذويهم الأسرى تلقوا معاملة حسنة أثناء أسرهم، ولم يتعرضوا لتعذيب ولا سوء معاملة".

وعلى المقلب الآخر، هناك محللون في إسرائيل يعتبرون أن هذه المشاهد التي بثتها قنوات إسرائيلية تظهر "إنسانية" مقاتلي "حماس" ولذلك فإنهم يعترضون عليها بغضب.

المحلل السياسي، ياريف بيليغ، كتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية، إن بث هذه المشاهد في محطات التلفزة الإسرائيلية يضر بالبلاد، قائلا: "ببساطة لا يمكن بثها".

وأضاف: "بدأ الأمر يوم الجمعة، وهو اليوم الأول الذي تم فيه إطلاق سراح رهائن، واستمر يوميا منذ ذلك الحين".

 







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