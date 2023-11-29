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وزير الخارجية الفلسطينى: نشكر مصر وقطر لجهود الهدنة فى قطاع غزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:12 م
وزير الخارجية الفلسطينى: نشكر مصر وقطر لجهود الهدنة فى قطاع غزة رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن قطاع غزة يتعرض للدمار وليس مجرد حرب وينبغي أن ينتهي هذا الدمار، متابعا: "نشكر مصر وقطر على جهود الهدنة فى قطاع غزة". 
 
وأضاف خلال كلمته فى جلسة لمجلس الأمن حول الوضع فى غزة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الجميع شاهد الجد وهو يودع حفيدته بعد استشهدت نتيجة القصف الإسرائيلي ويقول لها "روح الروح".. والحياة فى قطاع غزة يجب أن تنتصر على من يريد تدميرها ويجب وقف الحصار المفروض من إسرائيل على قطاع غزة".
 
وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: "لا يوجد مكان آمن فى غزة لا الشمال ولا الجنوب ولا مقرات الأمم المتحدة ولا المدارس ولا المستشفيات ولا المساجد ولا الكنائس.. القتل فى كل مكان ونحن فى مفترق طرق تاريخي وعلينا التحرك والشعب الفلسطيني يواجه التهديد الوجودي".






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