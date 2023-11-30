اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بدء اجتماع ثنائى بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكى فى القدس المحتلة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:45 ص
بدء اجتماع ثنائى بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكى فى القدس المحتلة نتنياهو وبلينكن
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف إعلام إسرائيلي، عن بدء اجتماع ثنائي حاليا بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وفى سياق منفصل، قال قدورة فارس رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3300 مواطن في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بشكل تعسفي وعشوائي، مبينا أن 80% من معتقلي الضفة الغربية يتحولون للاعتقال الإداري بسبب عدم قدرة النيابة الإسرائيلية على توجيه تهم لهم.

أضاف رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية، في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في غزة من بينهم أطباء ونساء وآلاف العمال.

 







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة