بدء اجتماع ثنائى بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكى فى القدس المحتلة

كتب سمير حسنى

كشف إعلام إسرائيلي، عن بدء اجتماع ثنائي حاليا بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وفى سياق منفصل، قال قدورة فارس رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3300 مواطن في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بشكل تعسفي وعشوائي، مبينا أن 80% من معتقلي الضفة الغربية يتحولون للاعتقال الإداري بسبب عدم قدرة النيابة الإسرائيلية على توجيه تهم لهم.

أضاف رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية، في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في غزة من بينهم أطباء ونساء وآلاف العمال.