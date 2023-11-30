إعلام إسرائيلي: أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

كتب سمير حسنى

كشف إعلام إسرائيلي، عن هوية أحد قتلى عملية القدس، مبينا أنه يعمل رئيسا للمحكمة الحاخامية بأسدود.

ارتفع عدد قتلى عملية مستوطنة راموت بالمدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة الى 3 إسرائيليين، وإصابة 6 أخرين.، عن القاهرة الإخبارية.

واستشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار فى القدس المحتلة.