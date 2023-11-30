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إعلام إسرائيلي: أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:55 ص
إعلام إسرائيلي: أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود شرطة الاحتلال فى موقع الحادث
كتب سمير حسنى

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كشف إعلام إسرائيلي، عن هوية أحد قتلى عملية القدس، مبينا أنه يعمل رئيسا للمحكمة الحاخامية بأسدود.

ارتفع عدد قتلى عملية مستوطنة راموت بالمدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة الى 3 إسرائيليين، وإصابة 6 أخرين.، عن القاهرة الإخبارية.

واستشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار فى القدس المحتلة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا هجوم القدس اليوم، هما الشقيقان الفلسطينيان إبراهيم ومراد نمر من القدس الشرقية.

فى غضون ذلك، دوت صفارات إنذار في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل بعد تسلل مسيرة من جنوب لبنان.

 







القدس

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

القدس المحتلة



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