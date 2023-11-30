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أخبار × 24 ساعة.. المترو يمد ساعات التشغيل مساء كل خميس خلال ديسمبر

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. المترو يمد ساعات التشغيل مساء كل خميس خلال ديسمبر مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: 

مترو الأنفاق: مد ساعات التشغيل مساء كل خميس خلال شهر ديسمبر

وزير التموين: هناك مستثمرون يأتون لمصر بسبب البنية التحتية المتطورة

وزير التعليم يجدد بروتوكول التعاون مع بنك الطعام المصرى لتقديم وجبات صحية للطلاب
 
وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن لحضور اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية فى غزة
 
وزير النقل يتسلم نتائج 3 مسابقات توظيف بهيئات تابعة للوزارة.. اعرف التفاصيل
 

 







اخبار 24 ساعه

مترو الانفاق

وزير التموين

وزيره التضامن

غزه

الاردن



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