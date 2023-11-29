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وزير التموين: هناك مستثمرون يأتون لمصر بسبب البنية التحتية المتطورة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 10:44 م
وزير التموين: هناك مستثمرون يأتون لمصر بسبب البنية التحتية المتطورة الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها، ولا يمكن عمل بنية حقيقية دون بنية أساسية حقيقية.
 
وأضاف وزير التموين، خلال برنامج كل يوم، المذاع على قناة ON ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن هناك مستثمرين يأتون لمصر لأن هناك بنية تحتية متطورة وأن هناك سوق به 105 ملايين مستهلك، لافتا إلى أن وجود بنية تحتية حقيقية جذب المستثمرين إلى مصر.
 
وأوضح على مصيلحى، أن هناك مشاركة للقطاع الخاص مع الحكومة في بناء البنية التحتية الأساسية خاصة مع تدشين وثيقة ملكية الدولة، متابعا: "طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية".






وزير التموين

على مصيلحى

مصر

قناة ON

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