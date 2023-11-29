وزارة الأوقاف: اعتماد 55 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (55) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (48) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (7)، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد عدد (39) خطيبًا جديدًا بالمكافأة، على بند التحسين، وهم:



م الاسم المديرية

1. محمد محمد عبد الحميد مصرى الإسماعيلية

2. نصر محمد على حسين الإسماعيلية

3. رمضان عبد الجواد عبد الغنى الدقهلية

4. أحمد المتولى إبراهيم السيسى الدقهلية

5. محمود السيد على سليمان الدقهلية

6. محمد حماد حسان حسن سوهاج

7. إبراهيم عبد الله عبد اللاه إبراهيم سوهاج

8. السيد عبد اللطيف محمد السيد سوهاج

9. مدحت أحمد مصطفى الجلالى سوهاج

10. أحمد محمد على تعلب سوهاج

11. محمد عبد الباسط مصطفى هارون الشرقية

12. أحمد فتح الله أحمد سليم الشرقية

13. جمال فهمى أحمد فرج الشرقية

14. عادل عبد الرازق عبد ربه الشرقية

15. جمال على حسن على الشرقية

16. عبده سباعى محمد إبراهيم الشرقية

17. حنفى خضر حنفى عمر الشرقية

18. فتحى عبد الفتاح حسين جبالى الشرقية

19. عادل محمود محمد سلامة الشرقية

20. سعد إبراهيم الصادق بيومى الشرقية

21. أمين محمد أمين عطية الشرقية

22. عبد الحكيم عبدون عبد المقصود الشرقية

23. جمال على مصطفى السمطاوى الشرقية

24. حمدى محمد عبد الفتاح محمود الشرقية

25. أشرف السيد عبد الله على الشرقية

26. رضا أحمد عبد الرحمن محمد الشرقية

27. عبد العزيز عبد العزيز محمد حسن الشرقية

28. محمود أبو الفتوح أحمد المغربى الشرقية

29. عبد الحميد أحمد محمد حمودة الغربية

30. على إبراهيم إبراهيم أبو العنين الغربية

31. أحمد عبد الله عوضين محرم الغربية

32. محمد عبد الواحد حسن عبد الواحد القاهرة

33. صابر السيد غنيم سودان القاهرة

34. أحمد عصام الدين درويش أحمد القاهرة

35. أبو السعود عبده أحمد محمد قنا

36. سعد الدين عبد العزيز محمود عبد العاطى كفر الشيخ

37. سعد أحمد عبد الواحد خضر كفر الشيخ

38. صابر محمد حسن رمضان المنوفية

39. عبد الله عبد العزيز متولى حاتى المنوفية

ثانيًا : اعتماد عدد (9) خطباء جدد بالمكافأة، ويحق لهم بعد ستة أشهر تعديل وضعهم ليكون على بند التحسين وهم:



م الاسم المديرية

1. على السيد السيد جعفر الدقهلية

2. محمد عبد العظيم عبد الحميد المغربل الشرقية

3. جمال إبراهيم أحمد طلبه الشرقية

4. سليمان عبد العزيز محمد محمد الشرقية

5. شحته عبد الله مصطفى محمد الشرقية

6. على محمد عبد الحميد بدوى الشرقية

7. مسعد إبراهيم حسن الدمشيتى الغربية

8. عيد فراج محمد محمد عيد القاهرة

9. على حامد أحمد حامد القاهرة

ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 6 ) خطباء بالمكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:



م الاسم المديرية

1. رضا عيد عبد العال إسماعيل القاهرة

2. محمود نصر إسماعيل بدر القاهرة

3. محمد عبد الله عبد الهادى عبد الفتاح القاهرة

4. جمعة حسن مصطفى أحمد الغربية

5. محمد مبروك محمد شرباش الغربية

6. جمال أمين أبو زيد خضر سوهاج

رابعًا: اعتماد خطيبًا واحدًا بالمكافأة، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:



م الاسم المديرية

1. إبراهيم أحمد أحمد حلوة الغربية

كما نشرت الوزارة أسماء الناجحين من محافظة : (كفر الشيخ) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الشرعية والعربية ودفعة مايو 2023م، وسننشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم: