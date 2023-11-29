مترو الأنفاق: مد ساعات التشغيل مساء كل خميس خلال شهر ديسمبر

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه ابتداء من مساء غد الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 و لمدة شهر، فقط كل خميس خلال شهر ديسمبر2023، سيتم مد ساعات التشغيل ساعة واحدة فقط ليصبح قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 ص و قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 ص و قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 ص وقيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص.

وأوضحت الشركة أنه سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 ص و سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا و سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا .

و ناشد أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .