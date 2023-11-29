وزير الزراعة يسلم مزارعى الإسكندرية 177 جرارا ومعدات وآلات ضمن "حياة كريمة"

كتبت أسماء نصار

سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 177 جرار ومعدات وآلات زراعية للجمعيات والمزارعين بالإسكندرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة "الإيفاد" وممثلي وزارة التعاون الدولي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوعية المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد "القصير" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" الممول لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة.

وقال "القصير" إن الهدف من تسليم هذه المعدات هو تنمية الجمعيات الزراعية والتشجيع على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة بالإضافة إلى توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة في مناطق عمل مشروع "sail" في قرى حياة كريمة بمصر الوسطى والعليا والدلتا من خلال منحهم مشروعات صوب زراعية ومعدات صغيرة وشاشات وأجهزة الكمبيوتر لدعم منظومة التحول الرقمي والارشاد الزراعي والمدارس الحقلية بالإضافة الى مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة والشباب مثل مشروعات الصوب الزراعية والانتاح الحيواني ومعاصر زيتون لدعم المزارع الصغير يحقق من خلالها إنتاج تسهم في زيادة دخله ، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف القصير أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "sail" يسهم أيضا في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدراس ومراكز شباب ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف صحى وانشاء طرق بهدف تنمية المجتمع في 30 قرية من قرى حياة كريمة التابعة للمشروع كل ذلك ساهم في تطوير هذه القرى ورفع مستوى معيشة سكانها.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي تكلفة مشروع SAIL حوالي 95 مليون دولار من الدولة والايفاد.