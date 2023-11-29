اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن لحضور اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية فى غزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 05:53 م
وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن لحضور اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية فى غزة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تتوجه الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمشاركة في فعاليات أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعقد غدا، الخميس، في العاصمة الأردنية عمان ضمن إطار "مبادرات اجتماعات العقبة".
 
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع آلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تهدف المناقشات إلى الوصول إلى حلول تسهم في تجاوز تحديات إيصال المساعدات إلى القطاع.
 
الجدير بالذكر أنه منذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بدور فاعل في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، كما تسهل إدخال المساعدات التي تصل مصر من مختلف دول العالم.
 
 
 






وزيرة التضامن

مساعدات مصر لغزة

وزيرة التضامن فى الأردن



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