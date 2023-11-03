حصاد الوزارات.. صحة فلسطين: نشكر مصر.. وخروج المصابين للعلاج خطوة إيجابية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
متحدث الصحة الفلسطينية: نشكر مصر.. وخروج المصابين للعلاج خطوة مقدرة وإيجابية
وزارة العمل: توسع نظام التفتيش الإلكترونى لمتابعة تطبيق معايير سلامة العمال
الصحة العالمية: مضاعفات مقاومة المضادات الحيوية تؤدى لوفاة 5 ملايين شخص سنويا
وزارة البيئة: القانون يحظر حرق المخلفات الزراعية ويلزم بإعادة استخدامها
وزير الصحة يستقبل السفير التركي لدى مصر لبحث تعزيز سبل التعاون المختلفة
وزير العمل: تنمية مهارات الشباب وربط التعليم بسوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس
وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة
وزارة العمل تنتهى من البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل
وكيل نقابة المعلمين: تعديل قانون النقابة يحل 90% من مشاكلها وأهمها المعاشات
وزارة التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات نوفمبر
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
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