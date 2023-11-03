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وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 03:27 م
وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.

 وتابعت الوزيرة أن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

 

يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

https://youtu.be/DcxGOc8qD1A







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