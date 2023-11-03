اليوم السابع
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الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:09 م
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وزارة التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات نوفمبر

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:00 م
وزارة التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات نوفمبر وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تتابع  وزارة التموين والتجارة الداخلية ،صرف السلع  المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، حيث أشارت الى انتظام الصرف اليوم  الجمعة من المنافذ وبقالين التموين على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

 







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