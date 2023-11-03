اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 08:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: تصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل بالمدارس

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 07:00 ص
التعليم: تصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل بالمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس تواصل تقييم التلاميذ باختبار شهر أكتوبر للأسبوع الثانى على التوالى، حيث بدأت الاختبارات الأسبوع الماضى وتستمر هذا الأسبوع، فيما أوضحت الوزارة أن المدارس تقوم بتصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل وتعريف أولياء الأمور بنتائج التقييم، مشددة على أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم الحقيقة المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر الماضى.
 
وكانت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:
 
- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات. 
 
- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات . 
 
- السؤال الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .
 
 






وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان العلوم لشهر أكتوبر

مواصفة امتحان مادة العلوم للرابع الابتدائي

اختبار شهر أكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة