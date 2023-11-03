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متحدث الصحة الفلسطينية: نشكر مصر.. وخروج المصابين للعلاج خطوة مقدرة وإيجابية

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 03:10 م
متحدث الصحة الفلسطينية: نشكر مصر.. وخروج المصابين للعلاج خطوة مقدرة وإيجابية معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع خروج المصابين والجرحي من مستشفيات شمال قطاع غزة إلى جنوبه والتوجه إلى معبر رفح البري رغم سماح السلطات المصرية بخروج أعداد من الجرحي، حيث أن هذه الخطوة المقدرة والإيجابية نقدرها فى وزارة الصحة للأشقاء فى جمهورية مصر العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية: "هذه الخطوة سمحت منذ أيام بخروج عشرات من الجرحي إضافة إلى المرافقين وتحتاج هذه الخطوة إلى تضافر كافة الجهود من أجل خطوات مماثلة لخروج مئات الجرحي من الحالات الخطيرة والمعقدة إلى خارج قطاع غزة، حيث أن هذه الحالات لا يتوفر لها العلاج داخل المستفشيات وفقدنا عدد من الحالات نتيجة عدم توافر العلاج.







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