أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة الصحة تعقد اجتماعا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف
وزير التعليم: إطلاق النظام الرقمى لإدارة ومتابعة الجودة بالمدارس الفنية
الشباب والرياضة تطلق أولى ندواتها التوعوية ضمن سلسلة ندوات المشروع القومي للتوعية بالإنجازات الدولية
وزير الشباب والرياضة يلتقى أبطال أندية المؤسسات العسكرية الرياضية الدوليين
وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية بميلانو
الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بمحافظة الإسكندرية
وزيرة التضامن: دور الدولة فى القضية الفلسطينية يوضح قوة الشعب المصرى
وزيرة التضامن: أطفال فلسطين يعلموننا الصمود.. ومصر دائما مساندة للقضية
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