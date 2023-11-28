وزارة الصحة تعقد اجتماعا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف

كتب وليد عبد السلام

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعا اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة إماراتية، وذلك لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الوزارة، بوفد شركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وأعربت عن ترحيبها بالاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، في إطار برنامج زمني محدد، حتى يخرج المشروع للنور في أقرب وقت، منوها على الاستفادة من حزمة المُحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين في كافة القطاعات وعلي رأسها القطاع الصحي وتشمل قطاع المستشفيات، ومراكز الأشعة المتخصصة.

وأوضح "عبد الغفار"، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.