أخبار 24 ساعة.. 6,8 مليون طفل يستفيدون من تكافل وكرامة

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
باحثة بمرصد الأزهر: 17 ألف فلسطينية يتعرضن للتعذيب داخل المعتقلات "فيديو"
الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل الفترة المقبلة
وزيرة التضامن: 6,8 مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية يستفيدون من تكافل وكرامة
وزارة الصحة: تطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحى فى 6 محافظات يعلن عنها قريبا
وزارة الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبل.. 13 جديدًا و7 صيانة وتطوير
وزيرة التضامن تتابع حادث صحراوي المنيا وصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي
الرقابة الصحية: اعتماد 156 منشأة طبية وفقا لمعايير الإسكوا
وزارة التعليم: المدرسة مسئولة عن إجراء بحث اجتماعى للطلاب المعفيين من المصروفات
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